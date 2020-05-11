شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تعرض خطة إعداد الشاطئية لطوكيو 2021 على الأولمبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الأولمبية جلسة مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.

وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية و العالمية .

وعقدت اللجنة الأولمبية المصرية جلسات مع جميع الاتحادات خلال الفترة الماضية من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهرا للفترة القادمة لمواجهة القرارات التى من المتوقع أن تصدر بعد الانتهاء من فيروس كورونا.

اجتماع مؤقتة الطائرة مع اللجنة الأوليمبية Advertisements



رئيس مؤقتة الطائرة مع رئيس الأوليمبية

سامح حمدي مع هشام حطب

وقال هشام حطب مسبقا، اللجنة الأولمبية أعدت خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التي تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التي تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح حطب أن الخطة تتضمن تواجد اللاعبين في مكان تدريبي مثل المركز الأولمبي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذي يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التي ستشارك في التصفيات فقط.