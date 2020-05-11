شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميرنا محمد لاعبة اليد: أتمنى أكون مدبلجة كرتون ومثلى الأعلى ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ميرنا محمد لاعبة كرة اليد فى نادى المقطم، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الدوبلاج

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

شيك شيكولاتة .

من نجمك المفضل؟

أسر ياسين.

من مطربك المفضل؟

فيروز

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لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مدبلجة كرتون .

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لو الموضوع يستاهل ممكن ولكن فى الأغلب بعمل نفسى مش سامعة.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين صبري .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

مش شرط و لكن لو رياضى هيكون أفضل .