شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: تأثر أسعار اللاعبين بأزمة كورونا أمر طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، أن تأثر أسعار اللاعبين فى المرحلة المقبلة بأزمة كورونا أمر طبيعى فى ظل تعليق النشاط.

وأضاف بسيونى، فى تصريح لليوم السابع، أن الأزمة الاقتصادية ستؤثر على العقود بشكل ملحوظ، والأرقام سوف تتغير فى المرحلة المقبلة .

ونجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره، وسط سعى اندية أخرى إلى تطبيق ذلك .

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين.