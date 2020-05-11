شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة أسامة نبيه مع "التفويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تنته ردود الأفعال الصاخبة بشأن قضية أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، بعدما أدلى بتصريحات مُثيرة قال فيها إنه رفض التسجيل فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً فى غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديداً فى الدور قبل نهائى لكأس مصر، وهى التصريحات التى مازالت تلقى ردود أفعال قوية فى الشارع الرياضى المصرى، ونسردها فى سياق التقرير التالي:

س: ما هى آخر تطورات أزمة تصريحات أسامة نبيه؟

ج: الأزمة مازالت مشتعلة.. حالة الغضب مازالت تتصاعد ضد أسامة نبيه من قبل جماهير كثيرة فى الشارع المصرى بصفة عامة وبين جدران نادى غزل المحلة على وجه الخصوص.

س: هل تقدم غزل المحلة فعلاً بشكوى لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه؟

ج: لا.. فحسب تصريحات مسئولى اتحاد الكرة فإن مسئولى نادى الغزل لم يتقدموا بشكوى رسمية حتى الآن، رغم أنهم سبق وأعلنوا أنهم بصدد شكوى نبيه لاتحاد الكرة.

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س: ما هى الخطوات التصعيدية التى قرر نادى غزل المحلة الإقادم عليها فى هذه القضية؟

ج: لم يعلن عنها حتى الآن، وسيعقد مجلس غزل المحلة اجتماعاً مهماً مساء اليوم، الاثنين، قبل التقدم بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه، ويُراجع مسئولو غزل المحلة فى اجتماع اليوم الصيغة النهائية للشكوى قبل التقدم بها لاتحاد الكرة، والتى ستشهد طلب رد جميع المبالغ التى حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزل المحلة، كما سيتم المطالبة بتعويض مالى كبير، ويرغب مسئولو غزل المحلة، بجانب إرسال الشكوى لاتحاد الكرة، مقاضاة أسامة نبيه قضائياً، وهو الأمر الذى تبحث إدارة النادى مدى جدواه مع الإدارة القانونية للنادى.

س: ما موقف اتحاد الكرة لو تقدم الغزل بشكوى رسمية ضد نبيه؟

ج: مسئولو اتحاد الكرة قالوا إن غزل المحلة، حتى الآن، لم يتقدم بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه، وأكدوا أنه فى حال وصول شكوى رسمية من جانب غزل المحلة لن ينظر لها الاتحاد وفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث قد مر على المباراة 19 عاماً أى أنها تخطت المهلة القانونية المحددة لتقديم هذه النوعية من الشكاوى والمقدرة بعامين من تاريخ إقامة المباراة.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن ما يتردد عن سحب اللقب من الزمالك غير وارد على الإطلاق، لأن الفريق الأبيض ليس طرفاً فى الأزمة ولم يوجه له أى اتهام من غزل المحلة بتحريض نبيه على التخاذل مثلا، لذا فلا يوجد عقوبات على النادى الأبيض.

وأكد مسئولو الجبلاية أنه فى حال وصول شكوى رسمية سيتم التناقش حولها، وقد يتم تحويلها للجنة القيم، على أن تصدر عقوبة ضد أسامة نبيه بسبب هذه التصريحات.

س: وماذا عن رد أسامة نبيه بعد اشتعال الأزمة؟

ج: أسامة نبيه عرض زيارة نادى غزل المحلة وتقديم اعتذار رسمي بعد هذه الأزمة، مؤكداً أن الأمر كان مجرد دعابة، قائلا، "أعتذر إذا كنت أسأت التقدير، وأكرر اعتذارى لمنظومة غزل المحلة بالكامل، والذى سعدت باللعب معه"، وأضاف أسامة نبيه أن هناك العديد من المداعبات التى تحدث داخل الملعب مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً من قريب أو بعيد فى الأزمة.