شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: صلاح والننى سبب اتجاه أندية تركيا للاعبى الإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن تهافت أندية تركيا على نجوم منتخب مصر ولاعبى الإيجيبشين ليج يعد المرة الثانية بعد بطولة أفريقيا ٩٨ والتى شهدت احتراف أحمد حسن وعبد الظاهر السقا وأيمن عبد العزيز فى الدورى التركى.

وأضاف رضوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تألق محمد صلاح فى أوروبا وتواجد محمد الننى فى بشكتاش التركى أحد أهم أسباب التفكير فى نجوم الدورى المصرى .

Advertisements

وشهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار التى تتحدث عن عروض احترافية لثنائى هجوم الزمالك المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسي، خاصة فى الدورى التركى، بعد تألقهما مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

طرابزون سبور وملطية سبور وضعا ثنائى الزمالك فى أولويات التعاقد خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من مسئولى القلعة البيضاء لعدم التخلى عن عنصرين من القوام الأساسى للزمالك خاصة فى الفترة الأخيرة.

تفكير الأندية التركية لم يأت من فراغ، فثنائى شمال أفريقيا كان جديراً بجذب الانتباه فى ظل تألقهما مع الفريق الأبيض حتى أصبحا يشكلان تهديداً لأى منافس، وقوة لا يستهان بها.