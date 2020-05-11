شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر عن مصير دورى 99.. واتحاد الكرة: "لسه ماقررناش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن تعليمات القيد فى الموسم الجديد، وكذلك مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد.

ورد مسئولو اتحاد الكرة على مدير الكرة بالأهلى، بأنهم لم يحسموا هذا الأمر حتى الآن، نظرا لانشغالهم بأزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دورى مواليد 99 حتى الآن.

واستطلع مسئولو الجبلاية رأى عبد الحفيظ فى هذا الملف، وقال مدير الكرة لأعضاء الجبلاية إنه فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، وكذلك دوريات الناشئين، فمن الممكن إلغاؤه الموسم المقبل، بينما فى حال الغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكماله فهذا يعنى القضاء على جيل 99 لأنهم توقفوا عن اللعب منذ توقف الدورى وبالتالى سيكون تسويقهم أمرا غاية فى الصعوبة.

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وتسود حالة من الغموض حول مصير مسابقة 99 فى الموسم المقبل، حيث سيترتب عليها موقف اللاعبين مواليد 99 من القيد فى قوائم الأندية، سواء بقيدهم تحت السن ناشئين فى حال استمرار المسابقة، أو قيدهم ضمن القائمة مع باقى اللاعبين فى حال إلغاء المسابقة كما حدث فى مسابقة 97 الموسم الجارى.

ويتسبب هذا الغموض فى ورطة للأندية حال الإلغاء خاصة الأهلى والزمالك اللذين يضمان عددا من اللاعبين مواليد 99 أبرزهم عمار حمدى فى الأهلى وإمام عاشور ومحمد صبحى فى الزمالك، وهو ما قد يدفع القطبين للاستغناء عنهم حال قرار اتحاد الكرة بقيدهم فى القائمة وليس ناشئين.