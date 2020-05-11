شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يرسل أوراق الحافز الرياضي للاعبين إلى وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن إرسال أوراق الحافز الرياضى للاعبين عن موسم 2019 /2020 إلى وزارة الشباب والرياضة لاعتمادها.

وقال التهامى إنه أدرج البطولات التى شارك فيها اللاعبون حتى فترة تعليق النشاط فى الأوراق، مشيرا إلى أنه حتى الآن ملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا عدم عودة النشاط إلا بقرار من الدولة حفاظًا على سلامة اللاعبين وأسرة اللعبة .

وحدد الاتحاد الدولى للريشة الطائرة أكتوبر المقبل لإقامة بطولة العالم للفرق، بدلًا من مايو الجارى، ومن المقرر إقامة البطولة فى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" خلال الفترة من 3 وحتى 11 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الدولى للعبة بتأجيل بسبب نفشى فيروس كورونا.

وكان منتخبنا الوطنى للسيدات قد تأهل لهذه البطولة عقب فوزه ببطولة أفريقيا الأخيرة والتى أقيمت بالقاهرة فبراير الماضى على حساب منتخبات "جنوب أفريقيا - الجزائر - موريشيوس".

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وتضم قائمة منتخبنا الوطنى للسيدات كلًا من: ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

ويشهد اتحاد الريشة الطائرة حاليا الالتزام بتعليق النشاط، وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة للوقاية من فيروس كورونا .

من جهته، كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا، عن استمرار تقليل عدد ساعات عمل موظفى الاتحاد إلى 4 ساعات فقط خلال حظر فيروس كورونا فى شهر رمضان الكريم .

وأكد التهامى حرصه على تطبيق ذلك من أجل سلامة الموظفين، خاصة فى ظل عدم وجود أى أنشطة فى الاتحاد حاليا نظرا لتعليق النشاط .

وأضاف التهامى، أن العمل فى الاتحاد أصبح خلال الفترة من 12 وحتى 4 عصرا يومى الاثنين والأربعاء فقط

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