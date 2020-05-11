شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغازل جماهير الأهلي بأفضل أهدافه على أنغام "نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، الجماهير الحمراء، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا المستجد.

ونشر صالح جمعة فيديو عبر إنستجرام لمجموعة من أفضل أهدافه بالقميص الأحمر على أنغام "نمبر وان" للفنان محمد رمضان، وعلق قائلا، "أنا جمهوري واقف في ضهري".

واعتاد صالح جمعة خلال الفترة الماضية على خوض التدريبات برفقة زميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا، تحسباً لعودة النشاط الرياضي والدوري العام قريباً.

وطلب مسئولو النادى الأهلى من صالح جمعة، لاعب الفريق، تجهيز عروض الأندية المحلية التى ترغب فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما بات رحيله عن النادى أمراً محسوماً من جانب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء حول رغبة عدة أندية محلية فى ضم صالح جمعة، منها ناديه السابق إنبى والاتحاد السكندرى، بجانب تلميح اللاعب لوجود عروض خارجية، وهو ما دفع الإدارة الحمراء لمُطالبته بإحضار هذه العروض تمهيداً لدراستها واتخاذ القرار الأنسب للطرفين.

من ناحية أخرى، أفسد وباء "كورونا" مُخطط صالح جمعة بالهروب عن الأهلى فور نهاية الموسم الجارى، والانتقال لأى نادٍ آخر فى مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين.

وأكد مصدر مُقرب من صالح جمعة أن اللاعب كان ينوى الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % فى مباريات النادى الأهلى هذا الموسم، الأمر الذى كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلى من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولى فيفا، وهو الأمر الذى أكده له المحامى الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادٍ كانوا قد دخلوا فى مفاوضات معه لانتقاله الى أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وجاء وباء كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى فى مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة فى حالة عدم استكمال الموسم، فى الوقت الذى علمت إدارة الأهلى بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به فى بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.