شكرا لقرائتكم خبر عن السويسرى فايلر يعيد الأمل لـ أحمد الشيخ فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الأمل لجناح الفريق أحمد الشيخ في البقاء ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة وعدم رحيله عن القلعة الحمراء.

وطلب أحمد الشيخ الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يُشارك بشكل منتظم منذ قدوم فايلر.

وأبلغ فايلر مدرب الأهلى، إدارة ناديه برفض رحيل أحمد الشيخ لأى من الأندية، التى طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً، خوفاً من فشل إنهاء صفقة ضم رمضان صبحى نجم الفريق بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجارى، بعدما حدد النادى الإنجليزى طلباته المادية لبيعه، التى وصلت لـ7 ملايين يورو، وهو المبلغ الذى يفوق قدرات النادى الأهلى المادية فى الوقت الحالى.

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ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.