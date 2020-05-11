شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يطلق مدفع الإفطار عبر إنستجرام احتفالا برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على إنستجرام صورة أثناء إطلاقه مدفع الإفطار احتفالا بشهر رمضان الكريم فى صورة كاركاتيرية تشمل زينة الشهر الفضيل فى الشوارع.

وبدأ أحمد حسن مسيرته الكروية مع مركز شباب مغاغة، قبل أن ينتقل إلى نادي أسوان في موسم 1993/1994،ثم انضم للمنتخب الأوليمبي موسم 1994/1995، في عهد الروماني ستايكو المدير الفنى للمنتخب الأولمبي آنذاك ، وبعد تألقه رفقة المنتخب الأوليمبي، انتقل الصقر في الموسم التالي إلى النادي الإسماعيلى، وكان أسامة خليل على رأس القيادة الفنية للدراويش في ذلك الوقت.

ساهم الصقر في فوز الفريق الاسماعيلي على الترجى في موسم 95 بهدف مجدى الصياد، وفى أول مباريات اللاعب مع الدراويش ليصل الإسماعيلى للدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية، وساهم حسن بعد ذلك مع الإسماعيلي في حصول الدراويش على كأس مصر 96-97 تحت قيادة علي أبو جريشة.

كانت بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 محور التغير في مسيرة الصقر المصري، فبعد تتويج منتخب الفراعنة بالبطولة التي لعب خلالها حسن دوراً مؤثراً، تلقى الصقر العديد من العروض الاحترافية قبل أن ينتقل إلى نادي كوكالي سبور التركي حتى عام 2000.

وفي موسم 2000/2001 انتقل إلى نادي دينيزليسبور، ثم انتقل إلى نادي بشكتاش التركي، ولعب معهم حتى عام 2006، قبل أن يختتم مسيرته الاحترافية في نادي أندرلخت البلجيكي بعد فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006.

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وعبر بوابات النادي الأهلي، عاد أحمد حسن إلى الدوري المصري منذ بداية موسم 2008/2009، حتى اختتم مشواره مع النادي الأهلي، وانتقل إلى نادي الزمالك في موسم 2010/2011 وقضى موسمين به وفاز مع نادي الزمالك ببطولة كأس مصر 2013.

أعلن أحمد حسن في 30 نوفمبر 2013 عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الفرق العديدة التي لعب لها داخل وخارج مصر وأنهى مشواره في نادي الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013 وتولى منصب مدير الكرة للمنتخب مصر لكرة القدم ويعتبر أحمد حسن اللاعب المصري الوحيد التي أحرز بطولات لكل الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر.

توج الصقر مع منتخب مصر بـ4 بطولات كأس أمم أفريقيا أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، وحصد جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2010.



