شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيتوس يرد على تفويت أسامة نبيه بهدفه فى مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأولمبى ونجم الأهلى السابق، هدفاً سجله فى شباك القلعة الحمراء عندما كان لاعباً فى المصرية للاتصالات، عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك قائلا، "من أصعب اللحظات إحراز هدف فى بيتك الأهلى بيتنا مفيش فرحة.. المصرية للاتصالات والأهلى".

جاء هدف شيتوس رداً على أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، والذى قال إنه لم يطاوعه قلبه بالتسجيل فى شباك الفريق الأبيض عندما كان لاعباً فى غزل المحلة، رغم أن الفرصة كان قد أتيحت له فى أكثر من مرة.

وجه أسامة نبيه الاعتذار لنادى غزل المحلة بعد الأزمة التى نشبت بينهما خلال الساعات الماضية بعد إعلان لاعب الزمالك ومدرب المنتخب السابق أنه رفض التسجيل فى الأبيض عندما كان معاراً من صفوفه لغزل المحلة.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، "الأمر كان دعابة ولكنى اعتذر إذا كنت أسئت التقدير وأكرر اعتذارى لمنظومة غزل المحلة بالكامل والذى سعدت باللعب معه"

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وأضاف أسامة نبيه أن هناك العديد من المداعبات التى تحدث داخل الملعب مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً من قريب أو بعيد فى الأزمة، فى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وقال أسامة نبيه، فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

وجاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادى طرفنا.

وقررت إدارة نادى غزل المحلة تقديم شكوى بالاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن هذه التصريحات غير المسئولة، حيث إن هذا الشخص يعد أحد العناصر الموجودة داخل منظومة لعبة كرة القدم فى مصر، والتى يديرها الاتحاد المصرى، مع الاحتفاظ الكامل بحق النادى فى التصعيد اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التى من كونها ومن شأنها الحفاظ على اسم وكيان وعراقة نادى غزل المحلة احد أكبر الأندية الشعبيةو الجماهيرية فى مصر والدول العربية والافريقية وأحد الأندية الكبار الحاصلة على بطولة الدورى الممتاز، حيث بدأ السير فى الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادى المادية والأدبية المترتبة على ذلك، وسوف نوالى السادة مشجعى النادى و المتابعين بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك خلال الفترة القادمة ان شاء الله، والله ولى التوفيق".