المصري لمصراوي: سنطلب إلغاء الدوري لو كنا الأقرب للقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن فريقه لو كان متصدراً لمسابقة الدوري "دوري WE المصري" الموسم الحالي بدلاً من الأهلي لطالب المجلس بإلغاء الموسم.

ويعد المصري ضمن الأندية التي تطالب بإلغاء الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق تمديد إيقاف النشاط الكروي في مصر وذلك على هامش قرارات مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

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وقال عضو مجلس إدارة النادي المصري طارق هاشم ان ناديه كان سيطلب إلغاء الدوري العام لو كان على القمة والأقرب للحصول على اللقب .

وقال عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات لـ"يلا كورة" "كنا سنطلب إلغاء الدوري، لو كان المصري هو الأقرب للقب ومتصدر الترتيب".

وتابع "صحة الإنسان أهم من أي شيء وأهم من النشاط الرياضي".

واختتم "لو كنا مكان الأهلي، كنا سنطالب بإلغاء الدوري العام حفاظا على سلامة الجميع".