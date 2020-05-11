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المقاولون لمصراوي: الأهلي أحق بالدوري.. ولم نطلب مواجهة فاصلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي الأهلي أحق بالحصول على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حال صدور قرار بإلغاء المسابقة.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال محمد عادل :"الأهلي الأحق باللقب هذا الموسم على الرغم من أننا ننافس وفي المركز الثاني حالياً إلى أن فارق النقاط كبير لصالح الأحمر".

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وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز في مارس الماضي وتم تمديد التوقف لنهاية شهر مايو المقبل، لكن لم يصدر قرار حتى الآن بشأن موعد الاستئناف.

وأضاف عادل قائلاً :"لم ولن نتقدم بطلب لإقامة مباراة فاصلة مع الأهلي للإعلان عن بطل الدوري كما أشيع في حالة إلغاء الموسم لأن الفارق بيننا في النقاط كبير".

وأنهى المشرف في الكرة على المقاولون قائلاً :"ليس منطقياً أن نطلب مواجهة الأهلي في لقاء فاصل في ظل هذا الفارق الكبير بيننا في النقاط، ولا بد أن يكون هناك بطل في حالة إلغاء الدوري لأن الأهلي هو الأحق".

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