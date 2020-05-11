المقاولون لمصراوي: الأهلي أحق بالدوري.. ولم نطلب مواجهة فاصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل
أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن النادي الأهلي أحق بالحصول على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم حال صدور قرار بإلغاء المسابقة.
وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال محمد عادل :"الأهلي الأحق باللقب هذا الموسم على الرغم من أننا ننافس وفي المركز الثاني حالياً إلى أن فارق النقاط كبير لصالح الأحمر".
وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز في مارس الماضي وتم تمديد التوقف لنهاية شهر مايو المقبل، لكن لم يصدر قرار حتى الآن بشأن موعد الاستئناف.
وأضاف عادل قائلاً :"لم ولن نتقدم بطلب لإقامة مباراة فاصلة مع الأهلي للإعلان عن بطل الدوري كما أشيع في حالة إلغاء الموسم لأن الفارق بيننا في النقاط كبير".
وأنهى المشرف في الكرة على المقاولون قائلاً :"ليس منطقياً أن نطلب مواجهة الأهلي في لقاء فاصل في ظل هذا الفارق الكبير بيننا في النقاط، ولا بد أن يكون هناك بطل في حالة إلغاء الدوري لأن الأهلي هو الأحق".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون لمصراوي: الأهلي أحق بالدوري.. ولم نطلب مواجهة فاصلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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