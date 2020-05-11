تقارير: 6 مرشحين يتنافسون على مقعد رئاسة كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر

كشف تقارير مغربية وتونسية عن الأسماء التي تنوي الترشح للمنافسة على المقعد الرئاسي لانتخابات الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية فإن هناك ستة أشخاص أعلنوا ترشحهم لمنافسة أحمد أحمد علي رئاسة كاف في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر مارس 2021.

ونفت الصحيفة المغربية، ما تم تداوله بشأن ترشح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مقعد رئاسة الكاف، مؤكدة أن لقجع نفسه صرح بأنه لا ينوي الترشح على المنصب وأنه مستعد للعمل في مجالات أخرى لا علاقة لها بالرئاسة خدمة للكرة الإفريقية.

من جانبه نشر موقع "تونسيان نيميريك" أسماء الشخصيات الستة التي ستنافس رئيس الكاف الحالي، وهم:

* هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.

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* التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للإتّحادين الدّولي والإفريقي.

* الكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للإتّحاد الإفريقي.

* أحمد ولد يحي رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.

* أوجستان سانجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

* جاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.