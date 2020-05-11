الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لعودة بريميرليج في يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

وافقت الحكومة البريطانية على استئناف الأحداث الرياضية خلف أبواب مغلقة في شهر يونيو المقبل، لكن خطتها أشارت إلى أن عودة الجماهير لمدرجات الملاعب قد تتأخر كثيرًا.

وتبعًا لصحيفة "تيليجراف" أصدرت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون وثيقة من 50 صفحة، تمثل "خارطة طريق" لتخفيف أضرار انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أوقف النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم خلال شهر مارس الماضي.

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وتتمثل المرحلة الثانية من خطة جونسون في منح الضوء الأخضر لإقامة الأحداث الثقافية والرياضية انطلاقًا من أول يونيو المقبل، مع الحفاظ على إجراءات السلامة، واتباع الإرشادات الصحية فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن إجراءات الحكومة ستكون مشددة للغاية بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب، حيث من المحتمل أن تتأخر تلك العودة إلى عام 2021، بعد استقرار الأوضاع تمامًا.

وتأتي تلك الخطوة وسط مباحثات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتأمين الخطوات اللازمة لاستئناف المسابقة، حيث أشارت تقارير إلى أن رابطة "بريميرليج" تخطط لعودة المباريات في الثاني عشر من شهر يونيو.