اخبار الرياضه

الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لعودة بريميرليج في يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

وافقت الحكومة البريطانية على استئناف الأحداث خلف أبواب مغلقة في شهر يونيو المقبل، لكن خطتها أشارت إلى أن عودة الجماهير لمدرجات الملاعب قد تتأخر كثيرًا.

وتبعًا لصحيفة "تيليجراف" أصدرت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون وثيقة من 50 صفحة، تمثل "خارطة طريق" لتخفيف أضرار انتشار المستجد، الذي أوقف النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم خلال شهر مارس الماضي.

Advertisements

وتتمثل المرحلة الثانية من خطة جونسون في منح الضوء الأخضر لإقامة الأحداث الثقافية والرياضية انطلاقًا من أول يونيو المقبل، مع الحفاظ على إجراءات السلامة، واتباع الإرشادات الصحية فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن إجراءات الحكومة ستكون مشددة للغاية بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب، حيث من المحتمل أن تتأخر تلك العودة إلى عام 2021، بعد استقرار الأوضاع تمامًا.

وتأتي تلك الخطوة وسط مباحثات رابطة الممتاز، لتأمين الخطوات اللازمة لاستئناف المسابقة، حيث أشارت تقارير إلى أن رابطة "بريميرليج" تخطط لعودة المباريات في الثاني عشر من شهر يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية تمنح الضوء الأخضر لعودة بريميرليج في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا