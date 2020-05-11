صلاح الدين الأثيوبي يتحدث عن الرحيل عن الأهلي وعدم التألق واللاعب الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- طارق طلعت:

مررت بمصر هي سلسلة حوارات يُقدمها يلا كورة لزواره الكرام في شهر رمضان الكريم، نتناول فيها عدد من اللاعبين والمدربين الذين مروا بمصر في وقت من الأوقات من خلال الاحتراف في أحد أنديتها، ومر على رحيلهم فترة، ونستعرض كيف كانت أيامهم في مصر.

في أبريل من عام 2014 أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الدولي الأثيوبي صلاح الدين سعيد بعد تألقه بألوان فريق وادي دجلة على أمل أن يضيف قوة للخط الأمامي لكن صلاح الدين لم يكن على مستوى اسمه ليرحل سريعًا إلى الدوري الجزائري، لكن اللاعب المولود عام 1988 لديه بعض التفاصيل عن فترته في النادي الأهلي يحكيها لـ"يلا كورة" في سلسلة حوارات "مَرَرتُ بِمِصْرَ"

في البداية .. كيف جاء انضمامك للنادي الأهلي؟

الأمور كانت في غاية البساطة، تألقت مع وادي دجلة فلم يكن هناك أي خيار أمام النادي الأهلي سوى التعاقد معي، الأمور انتهت سريعًا وأصبحت لاعبًا في النادي الأهلي.

لماذا لم تستمر تجربتك طويلاً مع النادي الأهلي؟

هذه التجربة لم تستمر طويلاً لعدة أسباب أبرزها الإصابات التي لاحقتني طوال فترة تواجدي بالأهلي، بالإضافة إلى أنهم في النادي لم يمنحوني الوقت الكافي ولا الفرصة من أجل المشاركة، كيف لي أن أستمر في النادي لمدة أطول ولم أحصل على الفرص اللازمة.

لعبت للأهلي 18 مباراة ولم تسجل سوى أربعة أهداف، هل اللعب والتسجيل بقميص الأهلي أمر صعب؟

لا تلوم عليّ في هذه النقطة، اللوم على الفريق والطريقة التي تمت معاملتي به، لم أحصل على الفرصة، عليك أن تنظر لفترتي في وادي دجلة، بالتاكيد كانت أفضل (لعب 20 مباراة وسجل 8 أهداف) لم أحصل على فرصتي مثلما حدث في وادي دجلة لذا يجب أن تسأل الأهلي عن هذا.

كيف كانت الأجواء بينك وبين لاعبي الأهلي؟

الأجواء كانت جيدة، لكن أقرب اللاعبين في الفريق لي كان موسى ، كنا مقربين وساعدنا بعضنا للتأقلم مع الفريق.

Advertisements

من بين الأهداف التي سجلتها بقميص النادي الأهلي، ماهو أفضل هدف؟

- الهدف الذي سجلته في مرمى الاتحاد السكندري، كانت كرة عرضية جيدة ثم صوبتها رأسية في المرمى، على الرغم من خسارة هذه المباراة إلا أنني أحب هذا الهدف كثيرًا.

ما هو الفرق بين الأهلي ووادي دجلة؟

هناك فرق كبير، في الأهلي كانت لدي مكانة خاصة ومعاملة خاصة وأحببت هذا الأمر لكن في النادي الأهلي هناك دائمًا ضغوط كبيرة على اللاعبين.

هل تعتقد أنك حضرت للأهلي في الوقت الخاطئ؟

نعم حضرت للنادي الأهلي في الوقت الخطأ لكن صححت هذا الخطا ورحلت في الوقت الصحيح.

من أفضل لاعب في الأهلي وقت تواجدك؟

عبد الله السعيد، لاعب لديه مهارة رائعة وقادر على التعامل بالكرة بشكل جيد ولديه رؤية جيدة للملعب، ودائمًا ما يسهل الأمور على من يلعبون بجواره، كان الأفضل بين كل لاعبي الأهلي من وجهة نظري.

من اللاعب الذي أعجبك أداءه في باقي الفرق؟

لا أحد

هل تريد إضافة أي شئ؟

نعم، هناك أمر واحد، في أول مباراة لي مع النادي الأهلي، كنت في مباراة مع منتخب أثيوبيا وتعرضت للإصابة وكان من المهم أن ألعب هذه المباراة مع النادي الأهلي، لم أحصل على الوقت الكافي للعلاج، والتأهيل من الأهلي لم يكن الأفضل، حصلت فقط على يومين وكنت متواجد في المباراة، أظن أن ذلك أثر علي بشكل سلبي.