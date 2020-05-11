أعلنت بترا ‎كفيتوفا بطلة ‎ويمبلدون للتنس مرتين وكارولينا ‎بليسكوفا المصنفة الثالثة على العالم المشاركة في بطولة الاتحاد التشيكي للتنس والتي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري في مدينة براغ التشيكية. 28 مايو الجاري في مدينة براغ التشيكية. وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية مشددة حيث تقام المباريات من دون جمهور ويتم إذاعتها عبر التلفاز والإنترنت بسبب انتشار فيروس ويتم إذاعتها عبر التلفاز والإنترنت بسبب انتشار فيروس كورونا وتتقدم كفيتوفا وبليسكوفا منافسات السيدات والذي سيشهد مشاركة لاعبات من كأس الاتحاد بينما ستشهد منافسات الرجال كل فريق كأس ديفيز بقيادة المصنف الـ65 على العالم جيري فيسيلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‎بترا كفيتوفا وكارولينا بليسكوفا تعلنان المشاركة في بطولة الاتحاد التشيكي للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.