ماركوس ريوس يغيب عن بروسيا دورتموند في مواجهة شالكه

تأكد غياب ماركو ريوس قائد فريق بروسيا دورتموند عن مواجهة شالكه المقررة يون السبت المقبل، في بطولة الدوري الألماني "البوندسليجا"، التي تعود بعد توقف اكثر من شهرين بسبب

اناشار فيروس كورونا

وكشفت تقارير صحقية ان ريسوس سيغيب عن المباراة بسبب إصابة عليه يعاني منها من شهر فبراير الماضي وقد

يستمر غيابه ثلاثة أسابيع أخرى.

في الوقت نفسه تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق البلجيكي اكسل فيستل وإيمري تشان بالمباراة لنفس السبب إلا أن الجهاز الطبي لم يحسم أمر شفائهما من عدمه حتى الآن وهناك محاولات للحاقهما بالمباراة المهمة.