الفيفا يوافق على تطبيق بند الـ٨ سنوات

أبلغت سارة ساليمون، مسئول الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، اتحاد الكرة، بالموافقة على تطبيق بند الـ٨ سنوات، من دون الاتفاق على طريقة تطبيقه.

يدرس اتحاد الكرة تصورات عدة لتطبيق البند، إما باستمرار شكله الحالي بترشح العضو دورتين، ثم الابتعاد دورة والعودة مرة أخرى، أو تطبيقه مدى

الحياة، بحيث إنه من يترشح دورتين لا يترشح مرة أخرى مطلقًا، أو تطبيقه على المنصب، بحيث إنه من يترشح على العضوية دورتين يحق له الترشح على منصب آخر دورتين وهكذا.