لأول مرة.. ريال مدريد يؤدي تدريباته الجماعية بعد أزمة كورونا

استأنف فريق ريال مدريد الإسباني تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بعد فترة التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، استعدادًا لعودة النشاط الكروي خلال الفترة القادمة. الكروي خلال الفترة القادمة. وأكد الموقع الرسمي للنادي الملكي أن الفريق عاود للتدريبات اليوم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل المران. الفني الفرنسي زين الدين زيدان بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعبين واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل المران. وأشار الموقع إلى أنه تقسيم اللاعبين إلى فترتين على ملاعب مختلفة، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية.

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