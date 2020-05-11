لجنة التخطيط تعيد صياغة لائحة الأهلي

تُعيد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، حاليًا، بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مشروع لائحة الفريق في الموسم المقبلوإعادة صياغة بعض البنود، وفقاً لبعض المتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
قامت لجنة التخطيط أخيراً بتطبيق بند الظهور التلفزيوني على جميع اللاعبين الذين ظهروا في برامج تلفزيونية بجانب مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وآخرهم وليد سليمان صانع الألعاب، الذي دفع مبلغ 20 ألف جنيه للنادي.
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