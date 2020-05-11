استئناف الدوري الألماني السبت.. تعرف على جدول المباريات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم استئناف بطولة الدوري الألماني بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
من المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الألماني يوم السبت المقبل بعد فترة توقفدامت شهرين، وستعود المسابقة من الجولة 26 التي توقف عندها النشاط.
وستقام الجولة أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، 16 و17 و18 من شهر مايوالجاري.
وإليكم جدول مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني بعد عودة النشاط:
السبت 16 مايو:
بوروسيا دورتموند × شالكة
لايبزيج × فرايبورج
هوفنهايم × هيرتا برلين
فورتونا × بادربورن
أوجسبورج × فولفسبورج
فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ
الأحد 17 مايو:
كولن × ماينز
يونيون برلين × بايرن ميونخ
الإثنين 18 مايو:
فيردر بريمن × باير ليفركوزن
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