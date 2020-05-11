جيرالدو على أعتاب فريقه السابق

بات الأنجولي جيرالدو دا كوستا، نجم فريق الأهلي، على أعتاب العودة إلى ناديه السابق بريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

كشفت تقارير صحفية أنجولية عن رغبة الفريق الذي سبق أن لعب له جيرالدو في إعادة اللاعب إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأصبح جيرالدو مهدداً بالرحيل عن الأهلي بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة. أوجوستو الأنجولي.كشفت تقارير صحفية أنجولية عن رغبة الفريق الذي سبق أن لعب له جيرالدو في إعادة اللاعب إلى صفوفه في الموسم المقبل.وأصبح جيرالدو مهدداً بالرحيل عن الأهلي بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

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