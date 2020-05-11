مجلس الأهلي يؤجل اجتماعه 24 ساعة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل اجتماعه الذي كان مقرراً بعد غدٍ الأربعاء لمدة 24 ساعة، لينعقد يوم الخميس المقبل في مقر النادي بالجزيرة، للمرة الأولى منذ غياب.

وقرر مجلس الأهلي إقامة الاجتماع في مكان واسع بفرع الجزيرة تماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي بعدما اعتمد على الاجتماعات بنظام الفيديو كونفرانس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.

ويناقش مجلس الأهلي بعض الحلول التسويقية لمعالجة الآثار المترتبة على فترة توقف الدوري الحالية نتيجة انتشار فيروس للمرة الأولى منذ غياب.وقرر مجلس الأهلي إقامة الاجتماع في مكان واسع بفرع الجزيرة تماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي بعدما اعتمد على الاجتماعات بنظام الفيديو كونفرانس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.ويناقش مجلس الأهلي بعض الحلول التسويقية لمعالجة الآثار المترتبة على فترة توقف الدوري الحالية نتيجة انتشار فيروس كورونا ومراقبة موقف عودة النشاط الكروي في مصر وأزمة الرعاية.

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