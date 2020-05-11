الفنان أحمد فتحي: محمد صلاح يقدم وجبات كروية.. وطارق حامد لاعب غير عادي

قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، إنه من عشاق مشاهدة طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر.

وأضاف، خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك: "طارق حامد لاعب غير عادي في القوة والالتحامات واستمتع به كثيرًا داخل الملعب".

تطرق أحمد فتحي في حديثه إلى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب

وأضاف، أن صلاح يقدم وجبات كروية دسمة في لاعب غير عادي في القوة والالتحامات واستمتع به كثيرًا داخل الملعب".تطرق أحمد فتحي في حديثه إلى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلاً، إنه يتابع مباريات النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بشغف كبير.وأضاف، أن صلاح يقدم وجبات كروية دسمة في الدوري الإنجليزي ويشرف الكرة المصرية بمهاراته.

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