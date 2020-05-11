رياضة | بشرى سارة في الأهلي بشأن عودة المايسترو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة في الأهلي بشأن عودة المايسترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، على تقديم تقرير خاص إلى الجهاز الفني، بشأن الإصابات.

وتسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تقرير مفصل عن إصابات رباعي الفريق، والغائب عن المباريات طوال المدة الأخيرة.

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وأكد الجهاز الطبي، خلال تقريره جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد بعدما تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة مع بداية الموسم الحالي.

كما أشار الجهاز الطبي، إلى استمرار الثلاثي سعد سمير و كريم نيدفيد بالإضافة إلى محمد محمود، في برنامجهم التأهيلي.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.