رياضة | كورونا تجبر ريال مدريد بالتخلي عن آماله في ضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا تجبر ريال مدريد بالتخلي عن آماله في ضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الأزمة المالية الحالية التي بها كبرى الأندية العالمية، نتيجة تفشي فيروس كورونا، أجبرت ريال مدريد بالتخلي عن التعاقد مع نجم مانشتر يونايتد.

وأكدت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن ريال مدريد تراجع عن بالتعاقد مع بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، بسبب الظروف الحالية التي يمر بها النادي، بسبب جائحة كورونا.

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وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي يبحث عن صفقة أخرى أقل تكلفة من صفقة النجم الفرنسي الذي رفض اليونايتد التخلي عنه بأقل من 150 مليون يورو.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال، قد طلب التعاقد مع بوجبا في أكثر من مناسبة، في ظل القدرات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، والمستويات الجيدة التي يقدمها في جميع مشاركاته.