رياضة | الأندية الألمانية تدخل في عزل استعداداً لعودة النشاط الكروي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأندية الألمانية تدخل في عزل استعداداً لعودة النشاط الكروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيعود رسميا الدوري الألماني الأسبوع المقبل ويستأنف النشاط الكروي في السبت المقبل 16 مايو ، لتكون أول مسابقة كبرى للدوري تحسم قرار العودة.

بدأت أندية كرة القدم الألمانية في عزلة، اليوم الإثنين، بعد دخول حجر صحي لمدة 7 أيام استعداداً لاستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى، السبت المقبل، وأقر رؤساء الأندية بأن إكمال الموسم وسط جائحة فيروس كورونا لن يكون سهلاً.

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وألزمت الفرق بالخضوع للعزل لمدة أسبوع عقب إجراء فحوص كورونا، بهدف تخفيض مخاطر العدوى قبل اللعب في إستادات خالية لتجنب انتشار الفيروس.

واختارت فرق مثل بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، وفولفسبورغ، فنادق داخل مدنها لإقامة معسكرات مغلقة في عزلة تامة.

ويستخدم شالكه الذي سيواجه دورتموند في قمة محلية، وبروسيا مونشنجلادباخ فندقين داخل ملعبي الفريقين، بينما انتقل باير ليفركوزن وأونيون برلين إلى فندقين معزولين عن المدن.