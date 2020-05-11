رياضة | المقاولون العرب يفاوض مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يفاوض مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني، مهاجم النادي الأهلي ضمن حساباته الفنية، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأجرى مسؤولو ذئاب الجبل اتصالات مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأحمر والمعار إلى صفوف الجونة، لبحث إمكانية الحصول على خدماته.

وتبحث إدارة المقاولون العرب عن تقديم عرض رسمي، بعد وضوح الرؤية بشأن مستقبل النشاط الرياضي، لبحث إمكانية ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة اللاعب إلى الجونة، بنهاية الموسم الجاري والعودة إلى صفوف القلعة الحمراء.

وشارك أحمد ياسر ريان مع الجونة في 16 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، كما خاض مباراة بكأس مصر.