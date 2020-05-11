رياضة | مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل أدريان رابيوت

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتواصل مع وكيل أدريان رابيوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن بدأ مانشستر يونايتد محادثات مع وكيل خط وسط يوفنتوس أدريان رابيوت لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

كما إن الشياطين الحمر حريصين على ضم الفرنسي رابيوت في الصيف ، إما كصفقة مستقلة أو كجزء من صفقة مبادلة مع بول بوجبا.

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شارك رابيوت في 7 بدايات فقط منذ انضمامه إلى اليوفي كصفقة مجانية من باريس سان جيرمان العام الماضي ويعتقد أنه يسعى للرحيل من استاد أليانز.

ووفقًا لموفع Calciomercato أن يونايتد مستعد لتقديم عرض للاعب البالغ من العمر 25 عامًا ويتفاوض بشأن شروط شخصية مع وكيله.

يشير التقرير إلى أن راتب ربيوت يمكن أن يثبت أنه عقبة محتملة ، لكن يونايتد لا يزال واثقًا من الاتفاق على صفقة قبل الموسم المقبل.