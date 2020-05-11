رياضة | الزمالك ينفي رحيل فرجاني ساسي إلى نادِ تركي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفي رحيل فرجاني ساسي إلى نادِ تركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد في الفترة الأخيرة أنباء عن رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الزمالك، في أحد العروض الخارجية المقدمة للاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت مصادر في جهاز الكرة بنادي الزمالك، حقيقة وصول عروض تركية للتفاوض بشأن ضم ساسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأوضحت أنا اللاعب لا يمتلك أي عروض بشكل رسمي، وما يتردد من أنباء في هذا الصدد ليس صحيح.

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وكانت تقارير صحفية، كشفت في وقت سابق عن وجود رغبة متبادلة بين الزمالك وفرجاني على استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية.