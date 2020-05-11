رياضة | برشلونة يسعى للتخلص من 4 نجوم من أجل عيون نيمار ولوتارو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعى للتخلص من 4 نجوم من أجل عيون نيمار ولوتارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي برشلونة يجد صعوبة في الاستفادة من عدد لاعبي الفريق الأول ويسعى لتتخلص من بعضهم قبل بدأ الموسم الجديد.

قبل أن يتمكن الفريق الكتالوني من التوقيع على نيمار نجم باريس سان جيرمان أو لوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان ، يجب عليهم بيع بعض اللاعبين من أجل تعزيز وضعهم المالي.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" ، لم يحرز مسؤولو النادي الكتالوني تقدمًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بمحاولة جمع الأموال وتقليل بعض أجورهم.

بينما لا يزال إيفان راكيتيتش عازمًا على رؤية عقده في كامب نو ، يُزعم أن صمويل أومتيتي وآرثر وأنطوان جريزمان لا يريدون مغادرة الكامب نو.

قد يتطلع ناديبرشلونة إلى الموافقة على صفقات التبادلية لبعض اللاعبين في وقت لاحق من عام 2020.