رياضة | جيرالدو.. أبرز المرشحين بقوة لمغادرة القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو.. أبرز المرشحين بقوة لمغادرة القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح النادي الأهلي، مرشحًا بقوة للرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، في حال تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، نظرا لعدم اقتاع فايلر بمستوى جيرالدو .

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وأوضحت صحيفة جورنال دي أنجولا، عن رغبة بريميرو دو أوجوستو، الفريق السابق لجيرالدو، الذي ساهم معه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018، في العودة مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريميرو دو أوجوستو، لا زال يترقب الموقف النهائي لعودة النشاط الكروي في أنجولا للتقدم بطلب رسمي للتعاقد مع جيرالدو في الموسم الجديد.