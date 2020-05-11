رياضة | بعد التوقف بسبب كورونا.. المران الجامعي الأول لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد التوقف بسبب كورونا.. المران الجامعي الأول لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف ريال مدريد تدريباته الجماعية للاعبيه، اليوم الإثنين، بعد توقف دام لشهرين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد، أن اللاعبين خاضوا تدريباتهم، صباح اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد تقديم كافة نتائج الفحوصات التي أجراها اللاعبون وجميع أجهزة النادي.

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وأضاف الموقع أن الريال يتبع القواعد الصحية الصارمة لبروتوكول الاتحاد الإسباني ضد فيروس كورونا، حيث يتم تقسيم اللاعبين إلى فترتين على ملاعب مختلفة، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والوقاية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن تدريبات الملكي شهدت ظهور إيدين هازارد، بعدما عانى من إصابة قوية في فبراير الماضي، حيث ينفذ خطته التدريبية الفردية التي تعد ضمن خطة التعافي.