رياضة | تيباس: عدد الإصابات بكورونا ضئيلة مما لايعيق استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تيباس: عدد الإصابات بكورونا ضئيلة مما لايعيق استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تجديد الآمال في عودة استئناف المنافسات الرياضية مرة أخرى، بعد توقف نتيجة تفشي فيروس كورونا، قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، إنه يأمل في عودة المباريات يوم 12 يونيو بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

واستهلت كل أندية الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا الأسبوع الماضي في إجراء فحوص كورونا للاعبين .

واستأنفت بعض الفرق ومنها حامل اللقب والمتصدر برشلونة التدريبات الفردية في ثاني خطوة ضمن أربع مراحل حددها الدوري لعودة المنافسات، فيما يستأنف ريال مدريد التدريبات الفردية اليوم الاثنين.

وقال تيباس لمحطة موفيستار التلفزيونية أمس الأحد: "أود العودة للعب يوم 12 يونيو لكن يجب أن نتحلى بالحكمة، والأمر لا يتعلق بكرة القدم فقط بل بالمجتمع أيضًا، ونحتاج للتركيز على الامتثال للإجراءات لحماية الصحة".

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وأكد تيباس أن كل المباريات ستقام بدون جماهير مثلما سيحدث في الدوري الألماني، الذي يستعيد نشاطه الأسبوع المقبل، وسنلجأ لأفكار مبتكرة في البث التليفزيوني للمباريات، وقال إن المباريات ستلعب كل يوم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني أمس الأحد عن ظهور عينات إيجابية لفيروس كورونا تخص خمسة لاعبين في الدرجتين الأولى والثانية، وتم إبلاغهم بالبقاء في عزل منزلي ولن يتمكنوا من العودة للتدريبات إلا بعد تحول عيناتهم إلى سلبية، مشيرا إلى وجود ثلاث عينات إيجابية أخرى بين أطقم الأندية، لكنه قال إن عدد الحالات حتى الآن أقل من المتوقع.

وتابع "كنا نتوقع ما بين 25 و30 حالة بمقارنة الوضع مع الدوري الألماني، وبالنظر إلى معدلات انتشار الفيروس في إسبانيا، ومن ضمن 2500 شخص خضعوا للفحوص اكتشفنا ثماني حالات ايجابية فقط، وهذه أخبار جيدة".

وأردف "انتقال العدوى أثناء المباريات مستحيل عمليا لأننا قمنا بدراسة سننشرها وستوضح أن المخاطرة ضئيلة في المواجهات اذا احترمنا الاجراءات الصحية".