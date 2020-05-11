رياضة | شرط وحيد من أجل رحيل نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد من أجل رحيل نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، شرطًا من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط صالح جمعة نجم النادي الأهلي، بالرحيل عن صفوف فريقه مع نهاية الموسم الجاري، بعد طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي أعلن عن عدم الحاجة إلى خدماته.

ورفضت لجنة التخطيط، التخلي عن صالح جمعة بصورة نهائية بل تفضل رحيله على سبيل الإعارة هذا الصيف، بسبب إمكانياته المميزة.

ويعكف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، حاليًا في البحث عن عرض سعودي للاعب من أجل الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف على سبيل الإعارة.