رياضة | الأهلي يقرر تأجيل اجتماع مجلس الإدارة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقرر تأجيل اجتماع مجلس الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس الأهلي تأجيل إجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقرراً له بعد غد الأربعاء لمدة 24 ساعة ليقام يوم الخميس المقبل فى مقر النادى بالجزيرة لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعاجلة.

ويبحث مجلس الأهلي في إجتماعاته عن حلول ومشروعات جديدة لتوفير موارد مالية للقلعة الحمراء لمواجهة ازمة توقف النشاط الرياضي .

وكان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قد عقد ثلاثة اجتماعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ويعقد مجلس الأهلى اجتماعه المقبل فى مقر الجزيرة فى مكان واسع تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على بُعد المسافات من أجل مناقشة بعض الأمور الهامة .

وكان مجلس الأهلى قد قرر عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.