شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات بين مانشستر يونايتد ووكيل «رابيو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مستمرة مع وكيل النجم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن اللاعب الدولي الفرنسي قد يكون في طريقه لمغادرة السيدة العجوز بعد موسم واحد فقط قضاه في تورينو.
وكان «رابيو» قد أنضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري عقب انتهاء عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ورغم الضجة التي صاحبت صفقة انتقاله للفريق الإيطالي، إلا أنه لم ينجح في تقديم المنتظر منه ولم يستطع حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدير الفني ماوريسيو ساري.
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