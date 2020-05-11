شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة حبسه.. رسالة دعم من علي معلول لحمدي النقاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه التونسي على معلول، ظهير أيسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، رسالة دعم إلى مواطنه حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك السابق، وذلك في ظل أزمته التي يعاني منها حاليا.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في سوسة مؤخرًا حكمًا بحبس النقاز لمدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل، في قضية اعتدائه لفظيا على أحد أفراد دورية أمنية أثناء سيره بسيارته دون رخصة قيادة، بحسب ما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.

ووفقاً للإذاعة، رفضت المحكمة طلبا من محامي النقاز بالإفراج عن اللاعب الحالي لفريق سودوفا الليتواني، فيما تم تحديد جلسة للنظر في قضية اللاعب الجمعة 15 مايو.

وتضامنا مع «النقاز» في أزمته، نشر «معلول» صورة لزميله في المنتخب التونسي، عبر ستوري إنستجرام، مكتوب عليها: «إن شاء الله شدة وتزول».