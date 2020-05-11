شكرا لقرائتكم خبر عن سيميدو يقترب من الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، أصبح على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن النادي.

واوضحت الصحيفة أن النادي توقف منذ فترة عن إجراءات تجديد عقد اللاعب، وأنه يتم الأن البحث عن عرض للاعب بقيمة ٤٠ مليون يورو، حيث أن ناديا مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مهتمان بضم اللاعب، ولكن إدارة برشلونة تنتظر العرض المناسب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال خروج اللاعب والرحيل عن برشلونة سيكون البديل دي شيليو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث أن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة معجب جدا باللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ويوفنتوس يشعران براحة كبيرة خلال المفاوضاتظت وأنه من الممكن مساعدة البعض بتبادل لاعبين بما يخدم مصلحة الطرفين في الفترة المقبلة.