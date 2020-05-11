شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية إنجليزية تطالب بإلغاء الهبوط من البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ترغب أغلبية أندية النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» في إلغاء الهبوط هذا الموسم عند استئناف المسابقة بسبب تحفظاتهم على المقترحات المقدمة باستكمال البطولة على ملاعب محايدة.

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن الطالبين بإلغاء الهبوط هم 6 أندية، هي برايتون وأستون فيلا وواتفورد وبورنموث ووست هام ونوريتش سيتي.

ومن جانبه علق جابرييل أجبنلاهور، لاعب أستون فيلا السابق، على التقرير عبر حسابه بـ«إنستجرام» قائلًا: «نعم، إما لعب مباريات عادية على ملعبك أو إلغاء الموسم بأكمله ولا أحد يهبط».