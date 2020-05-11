فرق ألمانيا في عزلة استعداداً لاستئناف الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

بدأت أندية كرة القدم الألمانية في عزلة، اليوم الإثنين، بعد دخول حجر صحي لمدة 7 أيام استعداداً لاستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى، السبت المقبل، وأقر رؤساء الأندية بأن إكمال الموسم وسط جائحة فيروس كورونا لن يكون سهلاً. أعلنت رابطة الدوري الألماني الأسبوع الماضي استئناف النشاط 16 مايو (أيار) بعد شهرين من التوقف، لتصبح أول مسابقة كبرى للدوري تحسم قرار العودة. وألزمت الفرق بالخضوع للعزل لمدة أسبوع عقب إجراء فحوص كورونا، بهدف تخفيض مخاطر العدوى قبل اللعب في إستادات خالية لتجنب انتشار الفيروس. واختارت فرق مثل بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، وفولفسبورغ، فنادق داخل مدنها لإقامة معسكرات مغلقة في عزلة تامة. ويستخدم شالكه الذي سيواجه دورتموند في قمة محلية، وبروسيا مونشنجلادباخ فندقين داخل ملعبي الفريقين، بينما انتقل باير ليفركوزن وأونيون برلين إلى فندقين معزولين عن المدن.

