شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك: خسرت أموالى كلها فى مشروع سياحى بالنصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد صالح الظهير الايمن السابق للزمالك أنه خسر كل أمواله التى حصدها من كرة القدم فى مشروع سياحى بالنصب .

وقال أحمد صالح فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت : "كنت ألعب الكرة حباً فيها وليس بحثاً عن الاموال وعمرى ماطلبت مبالغ مالية معينة عند اللعب لأى نادى ولعبت 6 مواسم فى الزمالك مقابل 200 الف جنيه وتحملت 50 ألف من جيبى من أجل اللعب للقلعة البيضاء "

وتابع : "خسرت أموالى التى جمعتها من كرة القدم فى مشروع سياحى ، منحت الفلوس لصديق مقرب لى بدون أى أوراق بداعى استثمارها فى مجال السياحة وفجأة اختفى ولم استطع مقاضاته وحينها قالى والدى الله يرحمه مش هتمسك فلوس تانى فى ايدك".

وفى وقت سابق ، كشف أحمد صالح أن صالح جمعة لاعب الأهلي سينجح في الزمالك حال انتقاله اليه ، بشرط أن يرغب في تعويض ما فاته والرد علي منتقديه.

وقال أحمد صالح عبر قناة الزمالك : "كهربا لن ينجح في الأهلي لانه " مش مركز " في الفريق، مضيفا انه طالب مرتضي منصور رئيس الزمالك برحيل كهربا منذ عدة مواسم لانه سيخرب الفريق.

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كما أكد أحمد صالح أن هو صاحب الطفرة الاقتصادية والكروية والاجتماعية في النادي ولو رحل عن الزمالك سينهار الفريق، بينما أضاف ان عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو أحسن لاعب في مصر وكان يتمني أن يرتدي تي شيرت الزمالك.

وكشف أحمد صالح، عن ظبطه لأحد لاعبي نادي الزمالك خلال معسكر لهم في الإسماعيلية، يشرب السجائر.

وتابع صالح في تصريحات تليفزيونية : "كنا في معسكر للزمالك في الإسماعيلية، وهناك شخص قالي أنا ووائل القباني أن لاعب في الزمالك سيأتي له الغرفة من أجل شرب السجائر".

وقال : "ضبطنا اللاعب في الغرقة يشرب سجائر ولكنه رفض فتح باب الغرفة، وبمجرد دخولي أنا والقباني الغرفة، هرب هذا اللاعب داخل الدولاب في موقف كوميدي"

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ويعد أحمد صالح أحد نجوم الجبهة اليمنى في تاريخ نادي الزمالك والذي نال معه أكثر من 13 بطولة محلية أفريقية جعلته واحداً من علامات جيل فريق الأحلام في القلعة البيضاء والذي ساهم في تكوين السيرة الذاتية اللامعة له في الكرة المصرية.