شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: فيفا يوافق على استمرار بند الـ8 سنوات وآلية التطبيق للعمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى منذ قليل الاجتماع الذى عقد بين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وسارة ساليمون مسئولة الفيفا لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى التى يتم إعدادها حاليا.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن سارة ساليمون وافقت بعد مشاورات على وجود بند الـ8 سنوات فى لائحة الجبلاية الجديدة، ولكن لم يتم الاستقرار على آلية تنفيذه فى ظل وجود أكثر من مقترح لشكل التطبيق، وتم الاتفاق فى النهاية على أن يتم ترك الأمر للجمعية العمومية لتحديد كيفية تطبيقه.

وأوضح مسئولو الجبلاية، أن الاجتماع شهد عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة ويكون من حق العضو خوض دورتين فقط فى اتحاد الكرة وانقطاع علاقته بالجبلاية بعدها، أو بتطبيقه على المنصب فقط بحيث يكون من حق العضو الترشح بعد قضاء الـ8 سنوات على أى منصب أخر، وكذلك تطبيقه بالشكل المعهود وهو قضاء دورتين ثم الابتعاد دورة ثم العودة مجددا للجبلاية، وكل ذلك سيتم طرحه على الجمعية العمومية ليكون لها حرية اختيار شكل التطبيق النهائى لبند الـ8 سنوات، الذى سيكون موجود بنسبة 100 % فى اللائحة الجديدة ولن يتم الغائه كما يتردد.