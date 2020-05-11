صلاح محسن يغازل فايلر بهدفه التاريخي في مرمى أياكس

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جدة - عمرو شويل غازل صلاح محسن لاعب الأهلي المعار لسموحة مدربه رينيه فايلر، محتفلا بالهدف الذي سجله في مثل هذا اليوم 11 مايو من العام 2018، حينما حقق الأهلي فوزًا وديًا بهدف نظيف على حساب أياكس أمستردام الهولندي في مباراة اعتزال أسطورة القلعة الحمراء وكرة القدم المصرية حسام غالي. سجل صلاح محسن هدف فوز الأهلي على أياكس أمستردام الذي خاض المباراة بتشكيله الأساسي تحت القيادة الفنية لمدربه إيريك تن هاخ. وقام صلاح محسن بنشر هدفه فى مرمى أياكس الهولندى، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام". Advertisements وعلق مهاجم الأهلى الشاب على الفيديو قائلا: "الغالى تمنه فيه". واعتزل حسام غالي عقب مشوار كبير مع القلعة الحمراء والاحتراف الأوروبي، ومع الأهلي في الدوري المصري لعب 184 مباراة وسجل 8 أهداف، وفي كأس مصر لعب 25 مباراة وسجل هدفين وفي كأس السوبر لعب 4 مبارات وفي البطولات الافريقية لعب 84 مباراة وسجل 5 أهداف في وكأس العالم للأندية لعب مباراة واحدة، وفي البطولات العربية لعب 3 مباريات فقط.

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