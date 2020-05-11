شكرا لقرائتكم مرتضى منصور ينفى عرض محمد عواد على الإسماعيلى: سعره 80 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن محمد عواد من أحسن حراس المرمى في مصر ، والحديث عن إعارته أو عرضه على الإسماعيلى أكاذيب وفبركة ليس لها وجود .

وسخر مرتضى منصور من الأنباء التي ترددت عن رفض الاسماعيلى عودة محمد عواد لصفوفه ، موضحا ان عواد حارس مرمى موهوب ، ولا يفكر في بيعه أو إعارته ، والتفكير في بيعه في حالة واحدة وهى وجود رسمي عرض قوى مغرى ووقتا لن نفرط فيه بأقل من 80 مليون جنيه .

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ومن جانبه أبدى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رغبته فى الاستمرار داخل صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة حول وجود رغبة لديه فى الرحيل بالموسم الجديد، لعدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق وأوضح مصدر مقرب من الحارس عدم صحة المسألة، مشددًا على أن حارس الفريق الأبيض يدرك جيدا أنه سيعود للحصول على فرصته بشكل جيد فى التوقيت المناسب عند استئناف النشاط الرياضى المتوقف خلال الوقت الحالى؛ لتجنب انتشار فيروس كورنا المستجد، حيث تم أيضًا تأجيل مباراتى الفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لأجل غير مسمى، وذلك من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وذلك فى ضوء التحذيرات المختلفة والإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأخطر محمد عواد، الجهاز الفنى للزمالك، إنه ملتزم بتعاقده مع الفريق ولا يوجد أى مشكلة لديه حيث يشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء منذ ضمه لتوفير إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور، الإمكانيات المختلفة للاعبين من أجل تحفيزهم للمنافسة على مختلف البطولات وهو ما تحقق بالتتويج ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.