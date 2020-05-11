صديقة كريستيانو رونالدو تبيع ملابسها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رغبتها في المشاركة بعمل خيري، لمساعدة المستشفيات الإسبانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جورجينا نشرت صورة عبر حسابها في “إنستجرام” تظهر فيها بقميص يوفنتوس وعليه توقيع رونالدو، معلنة عرضه للبيع بالإضافة إلى 4 مقتنيات غالية الثمن.

صديقة رونالدو أرفقت الصورة بالقول: الآن ونحن نمر بهذا الظرف الصعب، المستشفيات والممرضون والأطباء وجميع العاملين في المجال الصحي وكل الذين يعانون من هذا الوباء بحاجة لمساعدتنا، إسبانيا تعاني الأمرين مع هذا الفيروس لذا أردت المساعدة.

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عارضة الأزياء أضافت، اخترت 4 مقتنيات قيمة وقميص يوفنتوس موقعا من رونالدو لطرحها للبيع. معا يمكننا من إنقاذ الأرواح وإنقاذ بلدنا وكوكبنا.. المبلغ الكلي لهذه العملية سيتم تحويله للمستشفيات الإسبانية.. شكرا.

وبحسب صحفية “مايس فوتبول” البرتغالية، سيكون الفستان الأزرق الذي ظهرت فيه جورجينا رفقة رونالدو خلال حفل توزيع جوائز MTV، أحد المقتنيات الأربع، كما ستستعين بأحد التطبيقات الشهيرة والتي تبيع الملابس المستعملة من أجل الحصول على المبلغ الذي ستتبرع به.

يذكر أن رونالدو تبرع بأكثر من مليون يورو لمساعدة مستشفيات البرتغال ومسقط رأسه جزيرة ماديرا لمواجهة فيروس كورونا.