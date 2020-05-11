«بيزنس» جديد لكريستيانو رونالدو.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن أحدث مشاريعه بعيدا عن كرة القدم.

اللاعب من المقرر أن يطلق سلسلة من النوادي الصحية بالتعاون مع شركة Crunch تحت مسمى CR7 Crunch Fitness.

رونالدو شارك متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي في أول فيديو له للإعلان عن الصالات الرياضية والموقع الإلكتروني الخاص بها، بسلسلة من التمارين لرفع اللياقة البدنية خلال فترة العزل المنزلي، تضمنت 7 تمارين مختلفة.

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نجم ريال مدريد السابق كان قد عاد إلى إيطاليا يوم الاثنين الماضي، لكن يجب عليه الالتزام في منزله 14 يوما قبل الانضمام لزملائه في الفريق الإيطالي ومعاودة التمرينات، لإمكانية محتملة باستكمال الدوري الذي توقف تحت وطأة وباء “كوفيد-19”.

اللاعب الملقب بـ”الدون” خاض 22 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

قائد منتخب البرتغال دائما ما يقوم رونالدو بتوجيه المتابعين من خلال القيام بتدريبات منزلية أثناء فقتة الحظر أو العزل الصحي، وقد أعلن ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.