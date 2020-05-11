الامارات | مجموعة سيتي الإماراتية تستحوذ على نادٍ البلجيكي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة سيتي الإماراتية تستحوذ على نادٍ البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم "سيتي فوتبول غروب" (سي أف جي) اليوم الاثنين، المالكة لنادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين، الاستحواذ على نادي "لوميل أس كاي" الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية البلجيكية ليصبح بالتالي تاسع ناد مملوك من الشركة الإماراتية.

وجاء في بيان الشركة "يزيد هذا الاستثمار من التواجد العالمي ل (سي أف جي) واهتمامهما بالأندية، مراكز التأهيل واللاعبين في قيد التطور".

وأضاف البيان أن نادي لوميل "مشهور بقوة مركزه التأهيلي والاهتمام الذي يوليه لتطوير اللاعبين الناشئين".

وأعلنت "سي أف جي" في نوفمبر الماضي أنها استحوذت على نادي مومباي سيتي الهندي.

وتملك الشركة أيضا كل من نيويورك سيتي الأميركي، ملبورن أف سي الأسترالي، يوكوهاما مارينوس الياباني، جيرونا الإسباني، أتلتيكو توركي الأوروغوياني وسينشوان جينجو الصيني.

وقال الإسباني فيران سوريانو مدير الشركة كما نقل عنه البيان: "تعتبر بلجيكا من أفضل البلدان الأوروبية في كرة القدم، كما يظهره نجاح المنتخب الوطني وتأهيل اللاعبين على المستوى العالمي، ومنهم من نعرفهم جيدا أمثال كيفن دي بروين وفنسان كومباني".

يذكر أن منتخب الشياطين الحمر حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم 2018 في روسيا على حساب نظيره الإنجليزي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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