الامارات | النيابة المصرية تحقق في إقامة مباراة كرة قدم

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المصرية تحقق في إقامة مباراة كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت النيابة المصرية، تحقيقات موسعة في إقامة مباراة كرة القدم بأحد الملاعب في منطقة الهرم في محافظة الجزيرة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بحسب ما ذكر موقع قناة صدى البلد.



والقت الشرطة المصرية القبض على 21 شخصا، خلال قيامهم بأداء مباراة "كرة قدم" بأحد الملاعب في شارع الهرم.

وأكدت المعلومات التي قدمتها الشرطة للنيابة أن وراء إدارة وتشغيل الملعب المشار إليه ثلاثة أشخاص تم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم جميعا.

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وجدد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا، الخميس الماضي، فترة تمديد توقف مسابقاته بمختلف مراحلها، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وسيستمر التجميد حتى نهاية مايو الجاري، ويحدد بعد اتحاد الكرة ما اذا كان النشاط سيعود مجدداً أم لا

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